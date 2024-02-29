«Пока в нулевой готовности». Мишин — о шоу-номерах Туктамышевой и Семененко

Заслуженный тренер СССР и России по фигурному катанию Алексей Мишин высказался про турнир шоу-программ и заявки Матвея Ветлугина и Глеба Лутфуллина (которые в итоге не попали в список участников) на Кубке Первого канала.

«Увидим ли мы эти программы где-то на других шоу? Одну увидим, вторую – не знаю, может быть. В какой готовности номера Лизы Туктамышевой и Жени Семененко? Пока в нулевой», — сказал Мишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Матросовой.

2 марта в Санкт-Петербурге стартует Кубок Первого канала по фигурному катанию. В рамках первого соревновательного дня свои короткие программы покажут спортивные пары, а также женщины и мужчины, выступающие в одиночном катании. С ритм-танцем выступят танцевальные дуэты.