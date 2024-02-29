Анастасия Метёлкина и Лука Берулава прокомментировали победу на ЧМ среди юниоров

Российские фигуристы Анастасия Метёлкина и Лука Берулава, ныне выступающие за сборную Грузии, прокомментировали победу на чемпионате мира – 2024 среди юниоров в соревнованиях спортивных пар. Соревнования прошли в Тайбэе.

Анастасия Метёлкина: я благодарна нашим тренерам и федерации за то, что я здесь и мы смогли завоевать эту медаль. Сегодня мы допустили несколько ошибок и будем работать над ними и над нашей стабильностью.

Лука Берулава: я недоволен сегодняшним днём, мы допустили много серьёзных ошибок. Я не знаю, что пошло не так, но это спорт, мы продолжим работать.

Фигурное катание. Чемпионат мира среди юниоров, Тайбэй.

Спортивные пары. Итоговое положение

1. Анастасия Метёлкина – Лука Берулава (Грузия) — 179,32 балла.

2. Оливия Флорес – Люк Ванг (США) — 166,89.

3. Наоми Уильямс – Лахлан Льюер (США) – 146,00.