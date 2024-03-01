Захаров — о деле Валиевой: если в пробе нашли запрещённый препарат, какой тут заговор?

Олимпийский чемпион по шорт-треку, серебряный призёр Олимпийских игр в конькобежном спорте Руслан Захаров высказался о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву за нарушение антидопинговых правил.

«Если в твоей пробе нашли запрещённый препарат, какой тут заговор? Презумпции невиновности у спортсмена нет. Наоборот, в случае чего это ты должен доказать, что не виноват. И было немало случаев, когда атлетов, в чьих пробах находили запрещённые препараты, оправдывали.

Но нужна правильно выстроенная защита. Иногда версии звучат как фантастика, но всё равно – работает. То есть суд там нормальный. Я верю в это. Сколько было случаев, когда решения выносились и в пользу российских спортсменов», — приводит слова Захарова Sports.ru.

Напомним, CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается от декабря 2021 года, когда была сдана положительная допинг-проба. Результаты Валиевой за этот период аннулированы. В связи с этим Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.