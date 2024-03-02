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Фигуристы из США Несет и Маркелов выиграли ЧМ среди юниоров в танцах на льду

Фигуристы из США Несет и Маркелов выиграли ЧМ среди юниоров в танцах на льду
Лиа Несет и Артём Маркелов
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На чемпионате мира среди юниоров по фигурному катанию в Тайбэе (Китайская Республика) завершились соревнования в танцах на льду.

Победителем первенства стал американский дуэт Лиа Несет — Артём Маркелов. Спортсмены получили 169,76 балла от судей. Серебряная награда досталась фигуристам из Израиля. Элизабет Ткаченко и Алексей Кисляков набрали 162,68 балла. А бронзовыми призёрами турнира стали Дарья Гримм и Михаил Савицкий из Германии. У дуэта в активе 152,13 балла.

Чемпионат мира среди юниоров. Танцы на льду. Результаты:

1. Лиа Несет – Артём Маркелов (США) – 169,76.
2. Элизабет Ткаченко – Алексей Киляков (Израиль) – 162,68.
3. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 152,13.
4. Селина Фраджи – Жан-Анс Фурно (Франция) – 156,66.
5. Эллиана Пил – Итан Пил (США) – 154,09.
6. Хлоя Нгуен – Брендан Джианг (Канада) – 151,09.
7. Ноэми Мария Тали – Ноа Лафорнара (Италия) – 148,57.
8. Лайла Вейллон – Александр Брэндис (Канада) – 147,40.
9. Яли Педерсен – Джеффри Чен (США) – 144,55.
10. Дания Моден – Тео Биго (Франция) – 144,52.

Отметим, что на прошедшем в декабре 2023 года юниорском Гран-При в Пекине Несет и Маркелов завоевали золотые награды. Также они установили новый мировой рекорд среди юниоров в ритм-танце — 72,48 балла.

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