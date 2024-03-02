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Трусова и Тутберидзе проведут мастер-классы в честь Международного женского дня

Трусова и Тутберидзе проведут мастер-классы в честь Международного женского дня
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Российская фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года и призёр чемпионатов мира и Европы в одиночном фигурном катании Александра Трусова проведёт мастер-класс. Об этом сообщается на странице «Локолёд» в соцсетях.

Мероприятие состоится 8 марта в Москве на катке «Локо Лёд», расположенном на территории «РЖД Арены». Встреча с Трусовой начнётся в 13.30. Также фигуристка проведёт автограф-сессию. Помимо этого, в рамках Международного женского дня запланирована встреча заслуженного тренера России Этери Тутберидзе с детьми от 9 до 13 лет.

В мероприятии примет участие трёхкратный чемпион мира по хоккею и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский. Он проведёт встречу с юными поклонниками хоккея с шайбой.

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