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Видео победного проката Бойковой/Козловского в короткой программе на Кубке Первого канала

Сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге стартовал Кубок Первого канала. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский из команды Елизаветы Туктамышевой выиграли короткую программу в соревнованиях спортивных пар.

На втором месте расположились Анастасия Мишина и Александр Галлямов (команда Щербаковой). Дуэт набрал 78.96. На третьем месте оказались Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков (команда Загитовой) — 78.28 балла.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео победного проката Бойковой и Козловского на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала. Турнирная таблица после первого дня соревнований:

1. Команда Анны Щербаковой — 63 балла

2. Команда Алины Загитовой — 55.

3. Команда Елизаветы Туктамышевой — 53.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.