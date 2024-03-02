Букин — о Самарине: как он сегодня катался! Мы все стояли и чуть слеза не потекла

Российский фигурист Иван Букин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Степановой, поделился впечатлениями от участия в Кубке Первого канала.

«Мы год не участвовали в Кубке Первого канала, сейчас опять окунулись в эту прекрасную атмосферу. Это невероятные эмоции, я сегодня и танцевал, на коленях стоял, впечатлений масса. Синие сегодня впереди, мы очень рад.

Конечно, хочется от всего сердца сказать Сашке… Как он сегодня катался! Мы все стояли и чуть слеза не потекла. Сань, ты красавчик!

Спасибо всем зрителям и болельщикам, атмосфера была правда очень добрая, заряженная, мы получили не меньше энергии, чем потратили», — передаёт слова Букина с пресс-конференции корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Напомним, Александр Самарин объявил о завершении карьеры сразу после проката произвольной программы на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске. Однако Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) включила его в число участников Кубка Первого канала.

Команда Щербаковой лидирует после первого дня, набрав 63 балла. На втором месте расположилась команда Алины Загитовой с 55 баллами. На третьем — команда Елизаветы Туктамышевой с 53 баллами.