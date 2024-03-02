«В самое сердце попали». Самарин благодарен за возможность участия в Кубке Первого канала

Российский фигурист Александр Самарин, призёр чемпионата Европы, в этом сезоне завершающий профессиональную карьеру, рассказал, что благодарен за возможность выступить на Кубке Первого канала, проходящем в эти выходные в Санкт-Петербурге.

«В первую очередь, хочется поблагодарить всех, кто посодействовал тому факту, что я тут оказался — федерации, Первому каналу, моим товарищам по сборной, которые сделали невероятную вещь и подарили мне, грубо говоря, такую возможность оказаться на этом празднике. В самое сердце попали. Я, наверное, сейчас в эти дни относительно себя прошлого самый счастливый.

По поводу турнира — это Кубок Первого канала, как всегда на высоте: море эмоций, крутые капитаны, команды потрясающие, борьба, азарт, волнение, — всё на высоте. Я счастлив, что мне подарили такую возможность быть частью этого праздника.

Каково было собраться на прокат после Спартакиады? Когда узнал, что буду участвовать, я был на льду, на тренировке, но я внутренне успел немножко расслабиться. Тут появляется новость, приходится себя обратно аккумулировать. Приняли решение без риска, но сделать красиво, и я надеюсь, у меня это получилось.

Вы меня обязательно ещё увидите и не раз, пока что-то конкретно сказать затрудняюсь. Из ближайшего — поеду на выступление в Самару», — передаёт слова Самарина корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.