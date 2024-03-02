Видео проката завершающего карьеру Александра Самарина на Кубке Первого канала

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Сегодня, 2 марта, в Санкт-Петербурге стартовал Кубок Первого канала. В короткой программе у мужчин призёр чемпионата Европы Александр Самарин занял четвёртое место, набрав 87,89 балла.

Напомним, Александр Самарин объявил о завершении карьеры сразу после проката произвольной программы на Всероссийской Спартакиаде сильнейших — 2024 в Магнитогорске. Однако Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) включила его в число участников Кубка Первого канала.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео проката Самарина на Кубке Первого канала.

Фото: ОККО

Отметим, что победу одержал Владислав Дикиджи из команды Анны Щербаковой, набрав 102,68 балла. На втором месте расположился Евгений Семененко, на третьем — Дмитрий Алиев (команда Щербаковой).

Кубок Первого канала. Турнирная таблица после первого дня соревнований:

1. Команда Анны Щербаковой — 63 балла

2. Команда Алины Загитовой — 55.

3. Команда Елизаветы Туктамышевой — 53.