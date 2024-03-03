Валиева, Кондратюк и Медведева станут спикерами Всемирного молодёжного фестиваля

Российские фигуристы Камила Валиева, Аделина Сотникова, Марк Кондратюк и Евгения Медведева станут спикерами Всемирного молодёжного фестиваля, который проходит в Сочи с 1 по 7 марта.

Спортсмены выступят на образовательном мероприятии «Гордость нации: фигуристы, растопившие лёд и сердца» в рамках марафона «Знание. Первые». Об этом сообщается на сайте молодёжного фестиваля. Встреча фигуристов с участниками фестиваля пройдёт в формате открытого диалога в понедельник, 4 марта.

Напомним, CAS дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года. Срок дисквалификации отсчитывается от декабря 2021 года, когда была сдана положительная допинг-проба. Результаты Валиевой за этот период аннулированы. В связи с этим Международный союз конькобежцев (ISU) лишил сборную России золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года в Пекине.