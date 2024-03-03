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Базылюк выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала, Петросян — вторая

Базылюк выиграла произвольную программу на Кубке Первого канала, Петросян — вторая
Маргарита Базылюк
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В Санкт-Петербурге проходит Кубок Первого канала по фигурному катанию. По итогам произвольной программы у девушек победительницей стала Маргарита Базылюк, представляющая команду Алины Загитовой. Она набрала 164,60 балла.

Второе место заняла Аделия Петросян (162,33 балла) из команды олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. на третьем месте расположилась Алиса Двоеглазова (150,26). Она является представительницей команды Елизаветы Туктамышевой.

Фигурное катание. Кубок Первого канала 2024. Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
03 марта 2024, воскресенье. 16:00 МСК
Окончено
1
Маргарита Базылюк
Команда Алины Загитовой
164.60
2
Аделия Петросян
Команда Анны Щербаковой
162.33
3
Алиса Двоеглазова
Команда Елизаветы Туктамышевой
150.26

Фигурное катание. Кубок Первого канала — 2024. Санкт-Петербург. Промежуточные результаты:

1. Команда Щербаковой — 113 баллов.
2. Команда Загитовой — 108.
3. Команда Туктамышевой — 104.

Ранее представители команды Щербаковой Елизавета Осокина и Артём Грицаенко стали победителями произвольной программы спортивных пар. Они набрали 148,91 балла.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

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