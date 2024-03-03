Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Командный турнир. День 2
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Здесь должны быть ребята, которые завоевали эту медаль». Щербакова — о победе на КПК

«Здесь должны быть ребята, которые завоевали эту медаль». Щербакова — о победе на КПК
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка Анна Щербакова, чемпионка Олимпийских игр 2022 года, высказалась о победе своей команды на Кубке Первого канала.

«Эмоции переполняют. Я горжусь нашей командой, и у меня смешанные ощущения, потому что здесь должны сидеть ребята, которые завоевали эту золотую медаль, — в каждом прокате выходили, боролись, каждый сделал максимум. Они все силы вложили в команду, это их победа, в первую очередь. Я очень рада, что могла быть с ними, старалась их поддерживать. Ребята — большие молодцы, и, конечно, хочется сказать не только о своей команде, а о выступлении всей сборной. Выступали все, и я очень рада, что могу быть здесь и проживать с ребятами эти эмоции», — передаёт слова спортсменки корреспондент «Чемпионата» Анастасия Матросова.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

Материалы по теме
Туктамышева одолела Загитову благодаря стратегии. Но золото турнира досталось Щербаковой
Туктамышева одолела Загитову благодаря стратегии. Но золото турнира досталось Щербаковой
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android