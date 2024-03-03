Туктамышева одолела Загитову благодаря стратегии. Но золото турнира досталось Щербаковой

Кубок Первого канала подарил ценителям фигурного катания чуть ли не самые яркие эмоции за весь год. Три невероятно сильных команды во главе с великолепными Анной Щербаковой, Алиной Загитовой и Елизаветой Туктамышевой боролись за лидерство, но лишь один капитан сделал ставку на лучших.

Олимпийская чемпионка Пекина обошла своих соперниц благодаря классным выступлениям своих подопечных. И невероятные квадистки помогли, и коллега по группе Тутберидзе, и много-много кто ещё.

Но, пожалуй, самым интересным стало противостояние умов между отстающими Алиной Загитовой и Елизаветой Туктамышевой. Сборная Императрицы уступала, хотя капитан активно приносила очки в дополнительных конкурсах, но внезапно ситуация изменилась. Стратегия чемпионки мира — 2015 сработала во время прокатов мужчин, и у белых не оказалось ни шанса на серебро.

Невероятные интриги в танцах на льду и у спортивных пар

На Кубке Первого канала впервые в истории турнира принимали участие танцевальные дуэты. В первый день соревнований в лидеры выбилась команда Анны Щербаковой. Благодаря Александре Степановой и Ивану Букину «синие» получили максимальные 10 очков. Девять очков «красным», сборной Елизаветы Туктамышевой, принесли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный под руководством Алины Загитовой заработали восемь очков.

Зато в произвольной программе первыми стали «белые» — благодаря Софье Леонтьевой и Даниилу Горелкину. Фигуристы обошли Екатерину Миронову и Евгения Устенко из команды «красных» и Софью Шевченко и Андрея Ежлова, чьи кандидатуры на произвольный танец выдвинула капитан Анна Щербакова.

Захватывающей была борьба и у спортивных пар. Лидеры сборных решили закрутить интригу и поставили две сильнейшие пары страны в короткую программу. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский опередили Анастасию Мишину и Александра Галлямова и принесли «красным» 10 очков. Ученики Тамары Москвиной заработали девять очков, а Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков от «белых» — восемь.

Во второй день ситуация кардинально изменилась. Первое место заняли Елизавета Осокина и Артём Грицаенко, представляющие «синюю» команду. Коллеги Алины Загитовой Наталья Хабибуллина и Илья Княжук стали вторыми. Последнюю строчку заняли Юлия Артемьева и Алексей Брюханов под руководством Елизаветы Туктамышевой.

Елизавета Осокина и Артём Грицаенко Фото: РИА Новости

Ученицы Тутберидзе удивили квадами, но на борьбу не повлияли

У женщин ещё в первые сутки произошла настоящая драма: Софья Муравьёва, потенциально сильнейшая фигуристка короткой программы за счёт тройного акселя, «развалилась» и оказалась последней. Её коллега Мария Агаева из команды «красных» заняла лишь четвёртое место. Лидером стала Ксения Синицына от «белых». Вторая участница из сборной Алины Загитовой Ксения Гущина опустилась на пятую строчку. Анна Фролова и Вероника Яметова из команды «синих» взяли условные серебро и бронзу.

В произвольной программе на лёд выходили очень серьёзные спортсменки, каждая из которых могла показать элементы ультра-си. Первой выступала Маргарита Базылюк, представляющая «белых». Юная звёздочка Этери Тутберидзе сорвала куш, приземлив три квада (два тулупа в каскадах и сальхов) и триксель.

Прокат Алисы Двоеглазовой из команды «красных» начался с падения с четверного лутца, но продолжился двумя прекрасными квад-тулупами, один из них — в комбинации. Больше фигуристка не ошибалась. Отставать не стала и Аделия Петросян из «синей» сборной. Чемпионка России исполнила два квада — флип (после первой неудачной попытки) и тулуп и вызвала бурю эмоций у болельщиков.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

Алина Горбачёва старалась для «белых» как могла, но с четверного сальхова она упала, а ещё «уронила» тройной лутц и сорвала каскад во второй половине проката. Лидия Плескачёва под руководством Елизаветы Туктамышевой, королевы тройного акселя, выполнила аж два трикселя, один в каскаде, и была невероятно убедительной в своём прокате. Классное выступление.

Завершала противостояние женщин Дарья Садкова из «синей» команды.У фигуристки возникли сложности после падения с квад-тулупа и тройного флипа, который стал двойным. Переживали за неё и капитан Анна Щербакова, кричавшая «Соберись!» весь прокат, и Иван Букин, болезненно отреагировавший на падения Дарьи. Сама спортсменка расплакалась из-за собственных ошибок, но олимпийская чемпионка Пекина лишь обняла её и постаралась успокоить.

По итогам выступлений женщин самыми стабильными оказались «красные» — третье и четвёртое место у Алисы Двоеглазовой и Лидии Плескачёвой. А вот «белые» и «синие» получили сильный разброс. Маргарита Базылюк стала первой, зато Алина Горбачёва — последней. Дарья Садкова заняла пятую позицию, а вот Аделия Петросян — вторую. Таким образом, у всех команд было равное количество очков за этот раунд, так что решать, сохранит ли лидерство сборная Анны Щербаковой, должны были мужчины.

Юниоры принесли Туктамышевой победу над Загитовой

В первый день соревнований «синие» были лучше: Владислав Дикиджи и Дмитрий Алиев заработали 10 и восемь очков соответственно. У «белых» Евгений Семененко и Иван Рамзенков заняли вторую и пятую позиции. Представители «красных» Александр Самарин и Матвей Ветлугин оказались на четвёртом и шестом местах.

Непростая задача стояла перед юным Арсением Федотовым — помочь «красным» в гонке преследователей. И он справился! Четверной лутц, четверной тулуп, четверной сальхов и два тройных акселя — сделано (с небольшой помаркой на прыжке в 3,5 оборота). Феноменальное выступление, восхитившее капитана Елизавету Туктамышеву. «Просто гений, пустите его кататься всю жизнь!» — восклицала она.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

После такого нужно было кататься на пределе возможностей Петру Гуменнику, выступающему за «синих». Подопечный Анны Щербаковой справился с четверным лутцем (коснулся льда рукой), четверным риттбергером и квад-сальховом в каскаде. Также сделал он один триксель, а со второго упал, но эту ошибку можно простить — фигурист только недавно оправился после пневмонии. Марк Кондратюк от команды «белых» не сдюжил с квад-лутцем, но зато сделал тулуп и сальхов в четыре оборота, не без помарок. Два трикселя также покорились ему. Увы, сил на хореографические элементы у воспитанника Светланы Соколовской уже не хватило.

«Я сразу хотела его забирать!» — призналась Елизавета Туктамышева в середине проката своего второго участника, Льва Лазарева, и трудно не позавидовать Императрице, ведь юный фигурист просто разорвал арену. Он исполнил три сольных квада — флип, лутц, тулуп — и повторил сложнейший четверной лутц в каскаде с двумя дупелями во второй половине программы. Для своей команды Лев постарался на славу.

А Даниил Самсонов очень порадовал «синих» чистейшим исполнением трёх квадов и трикселя, да и остальные прыжки оказались выше всяких похвал. Ученик Этери Тутберидзе привычно покорил филигранным катанием и завёл зал под энергичный рок.

Трансляции Кубка Первого канала по фигурному катанию доступны в Okko.

Роман Савосин закрывал турнир и начал с уверенного каскада четверной тулуп — тройной тулуп, затем он сделал квад-сальхов, а на сольном квад-тулупе допустил ошибку. Остальная часть проката прошла спокойно, Роман подарил зрителям праздник под Адриано Челентано.

И вот пришло время взглянуть на турнирную таблицу. Даниил Самсонов и Пётр Гуменник заняли первое и пятое места. Арсений Федотов и Лев Лазарев расположились на второй и третьей строчках. Марк Кондратюк и Роман Савосин стали четвёртым и шестым соответственно. А это значит, что победу на турнире одержали «синие» под руководством Анны Щербаковой. Серебро Кубка Первого канала заработали Елизавета Туктамышева и её «красная» команда. Третьей стала сборная «белых» с Алиной Загитовой во главе.