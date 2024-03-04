Самсонов — о КПК: был очень рад находиться в команде Щербаковой, мы с Аней давно знакомы

Чемпион России среди юниоров 2019 и 2020 годов, призёр и победитель юниорских этапов Гран-при по фигурному катанию Даниил Самсонов признался, что перед жеребьёвкой на Кубке Первого канала хотел попасть именно в команду Щербаковой.

«Хочется сказать большое спасибо всей команде, которая меня поддерживала и верила в меня, несмотря на мою нестабильность в этом сезоне, никто не ожидал, что я выдам такой прокат. Хочу сказать большое спасибо Анечке Щербаковой, которая выбрала меня на жеребьёвке, до турнира мы с Дашей Садковой обсуждали, что хотим попасть к ней в команду. Перед жеребьёвкой я посмотрел на хоккейные джерси разных цветов и сказал: «Мне нравится синенький цвет». Тогда ещё не знал, что команда Ани будет «синяя», все сложилось. Я оказался тёмной лошадкой в команде. Мы с Аней давно знакомы, я очень был рад находиться в её команде. Хочу отметить команды Лизы Туктамышевой и Алины Загитовой, у нас была дружеская битва, мы болели за ребят из других команд тоже, тот же Саша Самарин, который выдал невероятный прокат, Рома Савосин в произвольной — за всех мы болели», — приводит слова Самсонова ТАСС.

Напомним, победу в соревнованиях одержала команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. Триумфаторы набрали 129 баллов и заработали 10 млн рублей. Второе место заняла команда Елизаветы Туктамышевой, которая набрала 121 балл. Третья позиция у коллектива Алины Загитовой (120 баллов).