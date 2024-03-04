Фигурист Дмитрий Алиев показал, как записывает трек на студии

Чемпион России и Европы, участник Олимпийских игр 2018 года Дмитрий Алиев показал, как записывает трек на студии.

Фигурист в своих соцсетях обратился к подписчикам с вопросом: «Делаем дальше?» и выложил отрывок песни о любви.

Ранее российский фигурист сообщал, что уже написал три-четыре полноценных трека и в будущем хочет наладить общение с лейблом и выпускать музыку через их платформу. Отметим, что несколько лет назад Алиев даже выкладывал в Сеть демозапись песни «Весна», в которой также затрагивалась любовная тематика.

Напомним, на этих выходных Алиев принимал участие в Кубке Первого канала, где одержал победу в числе участников команды Анны Щербаковой. Вчера, 3 марта, все фигуристы сборной России провели банкет по случаю официального окончания сезона-2023/2024.