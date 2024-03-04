Лайшев: не было у Валиевой никогда допинга. Это вруны наговорили

Президент Центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев высказал своё отношение к тому, что Всемирный фестиваль молодёжи представил дисквалифицированную за допинг фигуристку Камилу Валиеву в качестве «гордости нации».

«Ну, мы все понимаем, о чём идёт речь. И мы все понимаем: когда с ней рядом был президент, который уделил ей внимание, значит, он ей доверяет. А мы доверяем нашему президенту.

Возможно, конечно, немного авансированно так назвали, возможно. Но это скорее в поддержку её и всех спортсменок, которые несправедливо были оклеветаны западом. Это на самом деле так, мы сегодня это видим во всех ипостасях. Они – конченые козлы. И мы видели ВАДА, которое решает судьбы спортсменов. Есть наша жизнь, есть наши спортсмены, есть наша страна, есть дружественные страны.

Я вообще в упор не вижу этих судителей. Не было у неё никогда допинга. Это вруны наговорили», — приводит слова Лайшева «Спорт день за днём».