«Зачем ей давать допинг?» Валиева и Тутберидзе в японском документальном фильме

В конце января Камила Валиева получила окончательное решение по допинговому делу — Спортивный арбитражный суд (CAS) наложил на спортсменку четырёхлетнюю дисквалификацию с момента взятия положительной пробы: 26 декабря 2021 года.

Сама фигуристка ни разу не комментировала именно допинг-дело: по разрешению всё того же CAS (выездной панели, которая заседала на Олимпиаде) она продолжала соревноваться и боролась в России за самые высокие места, но произошедшее на Играх затрагивала лишь мельком.

В документальном фильме японского телеканала NHK Камила впервые высказалась о ситуации прямо. 45-минутный ролик посвящён не только ей — скорее, группе Этери Тутберидзе в целом. Но, конечно, центральным сюжетом и для нас, и для японцев стала Валиева.

Валиева рассказала о произошедшем на Олимпиаде

«Со своей стороны могу сказать, что не принимала допинг сознательно, — начала Камила. — Я старалась всё максимально делать… мы проходим курс РУСАДА, я старалась максимально следовать правилам. Я ехала на Олимпийские игры и настраивала себя так, что это прекрасный праздник спорта, что это то место, ради которого ты так долго работал, ради которого ты так долго об этом мечтал. И приехал и, к сожалению, получил другие эмоции, другое отношение».

Фигуристка также объяснила провальное выступление в личном олимпийском турнире — выиграв все старты сезона-2021/2022, она финишировала лишь четвёртой, вслед за Анной Щербаковой, Александрой Трусовой и Каори Сакамото.

«Если я понимала, что не делаю сальхов и не делаю аксель — а тем более я не сделала тулуп — надо было оставить этот тулуп и не пытаться дальше делать этот то ли двойной, то ли тройной сальхов и пойти уже дальше катать с тройными. А я испугалась, что мне скажут тренеры, почему не вошла во все прыжки. Наверное, в тот момент я и сдалась», — рассказала Валиева.

Камила Валиева Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Она вспомнила и гнетущую атмосферу на тренировках, где стали собираться журналисты после появления информации о допинг-пробе.

«До этого не было фотографов, а тут вся арена тренировочная с фотоаппаратами, все фотографируют и выкладывают сразу то, как ты упал».

Тутберидзе не понимает, откуда взялся допинг

Этери Тутберидзе по-прежнему не имеет ни одной версии, как в организме её ученицы появился допинг. В отличие от Леонида Слуцкого, японцы осмелились задать ей прямой вопрос: «Есть люди, которые считают, что клуб и тренеры должны контролировать 15-летнего ребёнка».

«Я здесь не знаю, — ответила Тутберидзе. — Во-первых, у меня очень много вопросов: что это, откуда это взялось? Никто не хотел думать даже разумно. Ну хорошо, она везде на всех стартах — и до, и после — была чистая. А зачем на чемпионате России ей давать допинг? Она весь сезон побеждала, везде была чистая, а тут, значит, мы давай-ка ей…

Что там нужно было? Выше прыгнуть? Больше скрутить? У нас же не секунды, когда мы пробежали быстрее или прыгнули дальше, нужен рывок. Нет, у нас этого нет».

Этери снова похвалила ученицу, которую и в предыдущих комментариях назвала самой талантливой.

«Это кем-то дано сверху. Особенная. Красивые прыжки, красивое катание, уникальная позиция во вращениях, быстрая скорость, центровка».

Что ещё было в фильме?

Японцы показали тренировки «Хрустального» изнутри — не только ледовые. Например, в объектив попали юниорки, которые кропотливо выполняют между занятиями домашние задания. Также показали милые кадры Камилы с её собакой.

Были и моменты, когда Тутберидзе прикрикивает на своих учениц — в частности, на Валиеву. «Камила, хватит сидеть!» — восклицает тренер. А в другом моменте она ругается на Софью Акатьеву: «Акатьева, я сказала, нельзя останавливаться, нельзя! А потом меня в Японии извергом сделают».

А ещё в фильме появилась Елизавета Туктамышева, прокомментировавшая приостановку карьеры.

«Я, наверное, приняла такое решение, потому что понимаю, что российских спортсменов пока ещё не допускают к международным стартам. Наша федерация делает всё возможное, чтобы у нас была мотивация, разнообразные старты, новые проекты.

Это всё, конечно, очень помогает, но тем спортсменам, которые уже почувствовали вкус побед, особенно международных, а у меня большой опыт в этом плане, не хватает этих эмоций», — увы, Елизавета призналась в очевидном.