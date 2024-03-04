Кондратюк: если у меня получится пятерной прыжок, будет круто

Чемпион Европы 2022 года, бронзовый призёр Олимпийских игр в командных соревнованиях Марк Кондратюк высказался о перспективе выполнения пятерных прыжков в программах одиночников.

«Это элемент, который никто и никогда в мире не исполнял. Я уверен, что когда-то кому-то удастся это сделать. Пока это из области фантастики, но на горизонте уже что-то виднеется. Если у меня получится, то будет очень круто – я периодически над этим работаю», – приводит слова Кондратюка сайт российского общества «Знание».

При этом Кондратюк отметил, что ему интересно усложнять свои программы.

«Я стараюсь каждый год усложнять программу, чтобы идти в ногу со временем. Уверен, что у меня впереди годы успешной спортивной карьеры, годы практики и самосовершенствования, так что я буду стараться. Мне интересно усложнять программу, пытаться дойти до пика своих возможностей и перешагнуть его», – добавил фигурист.