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Фигуристка Фролова — о КПК: мой первый опыт участия и невероятные эмоции

Фигуристка Фролова — о КПК: мой первый опыт участия и невероятные эмоции
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Российская фигуристка Анна Фролова, в этом году успешно выступившая на всех главных стартах сезона и впервые отобравшаяся на Кубок Первого канала, поделилась своими впечатлениями от участия в турнире. Фигуристка была частью команды «синих», во главе которой стояла олимпийская чемпионка Анна Щербакова.

«Невероятные эмоции, увлекательная борьба, дружная атмосфера и поддержка — всё это про мой первый опыт участия в Кубке Первого канала! Спасибо большое ВСЕМ ребятам, каждый из нас вложился и боролся за победу нашей команды! Лучший капитан — Анна Щербакова — и лучшая команда!

Ребята, «красные» и «белые», вы были на высоте! Спасибо за вашу работу и выступления!» — написала фигуристка в своих социальных сетях.

Напомним, команда «синих» заняла первое место на турнире, получив 129 очков при 121 и 120 очках у второго и третьего мест соответственно. Фролова выступала в первый день соревнований в рамках короткой программы и получила 9 баллов из 10 возможных.

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