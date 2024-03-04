Тарасова — о шоу с Валиевой в Китае: сомневаюсь, что это будет

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказала сомнения касательно будущего выступления Камилы Валиевой в ледовом шоу в Китае.

Ранее об этом сообщила сама фигуристка: «Мы сейчас разрабатываем очень интересное шоу в Китае. Нескромно скажу, что роль главной героини на льду катать буду я, а всё остальное действо будет происходить вокруг меня». Кроме того, спортсменка уточнила, что это будет не единичное шоу: «Будет ли шоу только в Китае? Нет», — приводит слова Валиевой ТАСС.

Однако Татьяна Тарасова напомнила о санкциях, наложенных на спортсменку, которые в том числе запрещают ей участвовать в шоу.

«Я положительно отношусь к этой новости. Но сомневаюсь, что это будет. Я думаю, что, пока она под санкциями, мы вряд ли увидим её в зарубежных шоу», – приводит слова тренера «Спорт-экспресс».

Напомним, 29 января CAS принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. Наказание включает в себя ограничения на выступления в соревнованиях и шоу до декабря 2025 года.