Бойкова — о Кубке Первого канала: мы боролись до конца

Чемпионка Европы и призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка России Александра Бойкова, выступающая в спортивных парах с Дмитрием Козловским, поделилась эмоциями после участия в Кубке Первого канала.

Посредством жеребьёвки спортсмены попали в команду «красных», которую возглавила чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева. После двух дней соревнований спортсмены заняли итоговое второе место.

«Спасибо нашей прекрасной команде во главе с лучшим кэпом Лизой. Мы боролись до конца! Мы стали абсолютными чемпионами весёлых стартов (стратегия сработала)! Местами было радостно, местами – очень грустно, но зато всегда интересно. Кроме того, безумно рады, что заключительный прокат короткой программы в этом сезоне нам с Димой удался и принёс 10 баллов нашей команде», – написала Бойкова в своих социальных сетях.

Отметим, что Бойкова и Козловский выступали в первый день соревнований в короткой программе и принесли команде максимальное количество баллов. Впервые в сезоне им удалось обогнать своих главных конкурентов — Анастасию Мишину и Александра Галлямова.