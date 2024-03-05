Тарасова: на «Русский вызов» приеду, собираюсь комментировать

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о своих планах посетить турнир шоу-программ, который пройдёт 9 марта в Санкт-Петербурге.

«На «Русский вызов» приеду. Собираюсь комментировать», – приводит слова Тарасовой ТАСС.

На вопрос о том, может ли её бывший ученик, олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин повторить прошлогодний успех и снова победить, Тарасова ответила сомнением.

«Что касается повторной победы Алексея, то поживём – увидим», – цитирует заслуженного тренера «РИА Новости Спорт».

Отметим, что последний раз Тарасова комментировала первенство России среди юниоров, проходившее в начале февраля. На Спартакиаде в Магнитогорске специалист не работала из-за болезни.