Слуцкая: если бы находилась на месте Туктамышевой, то завершила бы карьеру

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о паузе в карьере российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой.

«Елизавета – непредсказуемая дама. Мне она очень импонирует, трепетно к ней отношусь, слежу. Хочется побольше таких спортсменов. Мы видели её взлёты, падения, борьбу с элементами, новые прыжки, освоение четырёх оборотов в зрелом для фигурного катания возрасте.

Туктамышевой будет не хватать. Мне хочется, чтобы она ещё покаталась, но в её ситуации это очень сложно. Если бы я находилась на её месте, то завершила бы карьеру. Для неё осталась одна непокорённая вершина – участие в Олимпиаде. К сожалению, столь профессиональная и талантливая спортсменка ни разу не попала на Игры — с умением Елизаветы преподнести себя, с таким набором элементов она могла бы бороться за призовые места. Но вопрос в том, когда у нас будет следующая Олимпиада», — сказала Слуцкая в интервью на YouTube-канале «Алла Шишкина / Без воды».