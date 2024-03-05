Слуцкая — о Тутберидзе: тренер мягким не бывает

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая поделилась мнением о тренере Этери Тутберидзе.

«Начнём с того, что тренер мягким не бывает. Ты когда-нибудь видела такого, кто гладил бы по головке и просил: «Ну Аллочка, сделай, пожалуйста, еще один винтик, ещё один вход в воду»? Аллочка отвечает: «Не хочу!» – а её продолжают упрашивать: «Ну пожалуйста...» Ты же знаешь, так не бывает. Тренер должен быть требовательным. Спорт – это преодоление своих «не хочу» и «не могу». Если сам не сделаешь – никто не сделает. А если тебя не будут к этому подталкивать…

Так что нетребовательных тренеров не бывает, просто методики разные. Мне сложно говорить об Этери Георгиевне, потому что лично не знакома, не могу судить о её методах по разговорам с другими, особенно с теми, кто с небольшой обидой уходил. Сложно оценить, потому что задетый человек способен на многое. А зачем ты тогда там тренировалась, если что-то не устраивало? Не нравится – развернись и уйди. Логично? Логично», — сказала Слуцкая в интервью на YouTube-канале «Алла Шишкина / Без воды».