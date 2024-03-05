Слуцкая — о насилии в спорте: слышала истории, что детей в урны головой суют

Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о насилии в фигурном катании.

«Когда ребёнка берут за шкирку и прикладывают головой об лёд – это кошмар, недопустимо. Когда тренер шлёпнул по попе или по руке… Говоришь ребёнку: «Выпрями руку, выпрями руку, выпрями руку», подойдёшь, раз по руке – и выпрямил. Это совершенно нормально. Но всё, что касается избиения прыгалками, когда берут за шкирку или, слышала истории, что детей в урны головой суют, – подобное за гранью. Если кто-то так обращался бы с моим ребёнком, как-то унизил его достоинство, то этот тренер имел бы серьёзный разговор — в первую очередь со мной.

Спорт ведь заканчивается, а психику лечить очень сложно. Мне не нужен ребёнок-инвалид, хочу, чтобы дети получали от занятий спортом и выступлений только удовольствие. Но, опять же, объясняю дочери, что спорт – это не просто прийти и покататься в кайф. Это нудный ежедневный труд, работа на преодоление, когда ты себя ломаешь. В восемь утра не очень-то хочется идти на лёд или нырять в холодную воду. Поэтому ты должен себя заставлять, делать через боль, через не хочу, через усталость. Только так рождаются чемпионы. И если тренер говорит: «Делай, или ты отсюда выйдешь», ты обязан делать. Или сказать: «До свидания, я это не выдерживаю» и уйти. Всегда есть определённая грань, которую переходить нельзя», — сказала Слуцкая в интервью на YouTube-канале «Алла Шишкина / Без воды».