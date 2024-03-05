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Слуцкая — о нейтральном статусе: мы будем болеть не за белую тряпку, а за спортсмена

Слуцкая — о нейтральном статусе: мы будем болеть не за белую тряпку, а за спортсмена
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Двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая высказалась о выступлениях на международных соревнованиях под нейтральным флагом.

«Вот представляешь, сейчас спортсмен находится на пике, понимает, что он сейчас лучший, что он в шаге от победы, в шаге от своей мечты. Неправильно осуждать. У всех своё мнение. Кто-то скажет, что это предатель, а кто-то: «Я ради этого жил». В общем, очень болезненная тема. Каждый должен сам решить. Кто-то говорит, что не поедет в Париж, потому что хочет выступать только под своим флагом. Когда всё только начиналось, ещё давно, думала: «Как можно отправиться на Олимпиаду без флага, под какой-то белой тряпкой?» А потом посидела, подумала: «А почему? Мы же их знаем, они же наши. Мы же будем болеть не за белую тряпку, а за спортсмена», — сказала Слуцкая в интервью на YouTube-канале «Алла Шишкина / Без воды».

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