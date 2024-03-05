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Тарасова: Валиева может многого добиться, если будет учиться актёрскому мастерству

Тарасова: Валиева может многого добиться, если будет учиться актёрскому мастерству
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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о перспективах российской фигуристки Камилы Валиевой в актёрской профессии. Ранее Валиева заявила, что проходит кастинги в кино и телевизионные проекты.

«Могу только приветствовать такие начинания наших спортсменов. Они молодые люди, выбирают профессию, пробуют разное. Почему бы нет? Что касается возможных ролей Камилы, то я не режиссёр, сложно сказать, в каких образах она могла бы себя проявить. Но она девочка талантливая, многого может добиться, если будет учиться актёрскому мастерству», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

Напомним, ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил. Срок дисквалификации спортсменки составляет четыре года и отсчитывается с декабря 2021 года. Накануне Валиева рассказала, что планирует выступить в главной роли в ледовом шоу в Китае.

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