Косторная: на соревнованиях тренерам сложнее и волнительнее, чем спортсменам

Чемпионка Европы – 2020 в женском одиночном катании, победительница финала Гран-при ISU сезона-2019/2020, российская фигуристка Алёна Косторная сравнила ощущения от соревнований в роли тренера и в роли спортсмена.

«Как же все-таки отличаются ощущения соревнований тренера от тех же ощущений, только в роли спортсмена

(тренерам сложнее и волнительнее)», — написала Косторная в своём телеграм-канале.

Напомним, Косторная выступала в женском одиночном катании до 2019 года. В 2020 году фигуристка не принимала участия в чемпионате России в связи с восстановлением после коронавируса, а в 2021 году пропустила соревнования из-за травмы кисти. Позже Косторная объявила о переходе в парное катание. Из-за травмы плеча Алёна Косторная, выступающая в паре с Георгием Куницей, не смогла принять участия в соревнованиях Спартакиады сильнейших — 2024 по фигурному катанию, которые прошли в Магнитогорске (Челябинская область) с 16 по 18 февраля.