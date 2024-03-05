Тарасова: отсутствие флага России на последних Олимпиадах — безобразие

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила актуальность Олимпийских игр. Она назвала безобразием отсутствие флага России на последних Олимпиадах.

«Не могу сказать, что Олимпийские игры себя изжили. Это по-прежнему главное соревнование в жизни каждого спортсмена. Но отсутствие флага России на последних Олимпиадах — безобразие. Сейчас ещё и допускать никого не хотят», — приводит слова Тарасовой «РБ Спорт».

Напомним, в феврале 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) принял решение об отстранении спортсменов из России и Беларуси от участия в международных соревнованиях под своей эгидой, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК) в целях защиты целостности проведения соревнований и безопасности их участников.