«Почему твиззлы по времени, а не по количеству оборотов?» Боброва — о Битве Элементов

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» оценила формат битвы элементов.

«Мне очень понравился регламент по Битве Элементов. Нестандартный подход — мы всё равно так не тренируем. Тодес — вот ты сидишь и делаешь, и делаешь… Кстати, тодес выиграли Хабибуллина и Княжук, а на старте опять сорвали! Вращательная поддержка на одной руке — парники не делают такую поддержку, в том-то и фишка! Тренировали ли они элементы в таком формате или нет, мы не знаем. Но мне понравился этот формат.

Но есть и вопросы — почему твиззлы по времени? Почему не по оборотам? Тодес сделали по количеству оборотов, а твиззлы…» — сказала Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».

Напомним, 2 марта, в Санкт-Петербурге стартовал Кубок Первого канала. В качестве одного из этапов соревнований была проведена Битва Элементов, где лучше всех выступила «красная» команда, капитаном которой является победительница и призёр чемпионатов мира Елизавета Туктамышева.