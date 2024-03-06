«Для меня мужское катание должно быть таким». Ученик Тутберидзе восхитил Журанкова

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» оценили выступление Даниила Самсонова в произвольной программе на Кубке Первого канала, который прошёл с 1 по 3 марта в Санкт-Петербурге.

Журанков: Я согласился с первым местом Самсонова. Всё-таки для меня мужское катание должно быть таким. Это история про то, как можно прыгать меньше и при этом выигрывать. Потому что это чистые выезды, это чистые шаги, всё дотянуто, каждое ребро показано. Наслаждаешься всей программой. Да, с тремя четверными.

Боброва: Но качественными. Мне очень нравится, как Даня выезжает из прыжков. У судьи стоит пальчик на «плюс два», а после выезда раз — и «плюс 3». И постоянно за это качество ставят.

У нас есть недоработка у многих мужчин, они не доделывают немножко. А вот у него всё доделано: выезды, руки, шаги. Даже если по дорожке пройти, там всё выверено. Если на конёк его посмотреть, то там практически нет зубцов.

Напомним, победу в Кубке Первого канала одержала команда олимпийской чемпионки Анны Щербаковой. По итогам произвольной программы Даниил Самсонов, представляющий команду Анны Щербаковой, стал победителем, набрав 197,51 балла. Второе место занял Арсений Федотов из команды Елизаветы Туктамышевой, получивший 192,74 балла. Лев Лазарев расположился на третьем месте (192,47).