Журанков: браво, Влад Дикиджи! У него лучшие прыжки сезона

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказались о выступлении Владислава Дикиджи на Кубке Первого канала. Спортсмен выходил на лёд в первый день соревнований в короткой программе и получил 10 баллов из 10 возможных.

Журанков: Женя Семененко – умница, молодец, но как он вытягивает эти свои четверные снизу, понимаешь, как? Нет эстетики в этом глубоком приседе, понимаешь, не хватает. А у Дикиджи нет эстетики в хореографии, но есть эстетика в прыжках.

Боброва: Мы с тобой обсуждали, что короткая программа – неплохая.

Журанков: Да, лучшие прыжки сезона, браво, Влад Дикиджи. Он показал, что это лучшая спортивная короткая программа.

Боброва: Вот как она и должна быть, как у парников: есть элементы – откатали.

Напомним, Владислав Дикиджи стал открытием сезона-2023/2024. Фигурист победил на двух этапах Гран-при России, стал серебряным призёром чемпионата России и бронзовым призёром Спартакиады сильнейших.