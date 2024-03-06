Боброва — о Семененко: он себе не даёт расслабиться ни на толику секунды

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком» высказалась о выступлении Евгения Семененко на Кубке Первого канала, который проходил в Санкт-Петербурге с 1 по 3 марта. Спортсмен стал участником команды «белых» во главе с олимпийской чемпионкой Алиной Загитовой. Её команда заняла итоговое третье место.

Боброва: Лично от меня браво Жене Семененко, после проката короткой, зная, что он не будет катать произвольную, осознала и поняла: насколько он в крутой форме два сезона подряд. Он себе не даёт расслабиться ни на толику секунды, ни на одни соревнования.

Напомним, Евгений Семененко является двукратным чемпионом России. В сезоне-2023/2024 он также выиграл этап Гран-при России и Спартакиаду сильнейших.