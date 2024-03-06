«Она проиграла Базылюк, понимаешь?» Боброва и Журанков — о Петросян на КПК

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и комментатор фигурного катания Андрей Журанков высказались о прокате чемпионки России 2024 года Аделии Петросян на Кубке Первого канала.

Журанков: Для меня реакция Петросян важна, эти эмоции Аделии, которая уходила после программы и увидела – она проиграла Базылюк, понимаешь?

Боброва: Мы не можем узнать до конца, именно ли это думала Петросян или нет, хотя я согласна, было похоже на эту реакцию. Но очень важно, что после первого срыва она пошла и добила этот четверной флип.

Журанков: И вот тут мы вспоминаем твои слова, у тебя было ощущение, что они смотрели, как катаются, не настраивались далеко в коридоре, как обычно, закрывшись от всего. Возможно, она видела, у меня такое ощущение было. Заходить, прыгать двойной, а потом всё равно заходить на четверной флип… С другой стороны, это характер Аделии, мы это уже видели, это Петросян.

Боброва: Мне кажется, если бы она сорвала четверной флип, она бы третий раз на него поехала. Просто из принципа, чтобы добить этот флип.

Напомним, Аделия Петросян представляла команду «синих», капитаном которой была олимпийская чемпионка Анна Щербакова. Фигуристка выступала во второй день соревнований и получила 9 баллов из 10 возможных, проиграв победительнице первенства России среди юниоров Маргарите Базылюк. В итоге «синяя» команда одержала победу на турнире.