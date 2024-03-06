Алёна Косторная приступила к тренировкам на льду после операции

Чемпионка Европы и победительница финала Гран-при в женском одиночном катании Алёна Косторная, ныне выступающая в спортивных парах со своим партнёром Георгием Куницей, сообщила, что приступила к тренировкам после операции.

«С сегодняшнего дня мне можно не носить фиксатор. Поэтому я выхожу на лёд и начинаю минимальные тренировки. А также мы с Гошей (Куницей) приступим к постановке программы на новый сезон», — написала Косторная в своих социальных сетях.

Напомним, в феврале Косторная перенесла операцию на плече, которое беспокоило её долгое время. Из-за этого она вместе с партнёром была вынуждена отказаться от участия в Спартакиаде сильнейших — 2024. Ранее спортсменка сообщала, что полное восстановление займёт полгода.