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Костомаров: говорят, что я мотивирую. Если у вас есть руки и ноги, ваша жизнь прекрасна

Костомаров: говорят, что я мотивирую. Если у вас есть руки и ноги, ваша жизнь прекрасна
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Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду, российский фигурист Роман Костомаров на пресс-конференции, посвящённой выходу документального фильма «Роман Костомаров: рождённый дважды», рассказал об изменении отношения к жизни.

«Очень много людей, которые не прошли такой путь, но не любят жизнь. Всё познаётся в сравнении. Для кого-то и порезанный палец — трагедия. Когда сталкиваешься с более глобальными проблемами, все мелочи действительно кажутся мелочами. Тренер как-то сказал: «Ром, хорошо, что ты пришёл. Мой ноет, колено у него болит, а тебя увидел — побежал».

Не задавались никакой целью. Снимали фильм о моей жизни, ситуации. Но люди говорят, что я их мотивирую, придаю сил. Наверное, и фильм сделает это. Если у вас есть руки и ноги, ваша жизнь прекрасна», — передаёт слова Костомарова корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

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