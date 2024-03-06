Документальный фильм с участием Камилы Валиевой покажут в 26 странах на 10 языках

Российская фигуристка Камила Валиева появится в фильме «Спасибо, Родная!», который можно будет увидеть в 26 странах на 10 разных языках. Об этом сообщает Россотрудничество.

К этому моменту фильм уже был показан в Индии и Египте. А в ближайшие дни картину презентуют в Китае, Аргентине, Венгрии, Беларуси, Эфиопии, Малайзии и других странах. Премьера ленты в Москве состоялась 8 декабря.

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Фильм должен продемонстрировать достижения современной России и её граждан в разных областях. Будучи участником ленты от сферы спорта, Камила Валиева расскажет о своём родном городе — Казани, вспомнит о спортивном детстве и юности.

Помимо Валиевой, в съёмках фильма принимали участие шахматист Сергей Карякин, пианист Денис Мацуев, актёр Егор Бероев и певец Ярослав Дронов (Shaman).