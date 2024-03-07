«Поняла, что зачахну, если буду продолжать». Туктамышева — о решении взять паузу в карьере

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, почему взяла паузу в карьере.

«Получается, до 27 лет я каталась, потому что мне было комфортно с Алексеем Николаевичем [Мишиным], и я видела, что ему тоже нравится, он с горящими глазами приходит, у нас есть коннект. И я тоже получала удовольствие. Я взяла паузу не из-за того, что я не хочу или устала, а потому что поняла, что слишком большая часть моей жизни уже посвящена фигурному катанию, а я не могу и кататься, и развиваться и делать что-то новое. Я поняла, что мне банально не хватает новых знаний, нового увлечения какого-то. Я просто зачахну, если буду продолжать и продолжать, то есть я остановилась в прогрессе. Возможно, не в фигурном катании, но мыслительного процесса было достаточно мало, чтобы меня это удовлетворяло. Я решила для себя, что обязательно нужно начать что-то делать, изучать, потому что чем дальше, тем будет сложнее и меньше вероятность, что что-то получится», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.