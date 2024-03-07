«Я не хотела заканчивать вообще никогда». Туктамышева — о завершении карьеры

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, почему долго не заканчивала профессиональную карьеру.

«Как я столько лет продержалась в спорте? Я знала точно, что во мне ещё есть силы бороться. Я не хотела заканчивать вообще никогда, потому что я понимаю, что могу бороться. Главное, чтобы у меня были на это силы и мотивация. До последнего года силы были, мотивация страдала, поэтому я решила взять паузу. Но в целом тройной аксель, дайте мне месяц или два, я его восстановлю, скорее всего», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

Напомним, 27-летняя Елизавета Туктамышева не выступала на официальных соревнованиях в нынешнем сезоне, так как взяла паузу в профессиональной карьере. В период без турниров российская спортсменка принимала участие в ледовых шоу.