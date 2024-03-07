Туктамышева рассказала, как Мишин воспринял её решение взять паузу в карьере

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, как тренер Алексей Мишин воспринял её решение о перерыве в профессиональной карьере.

«Как я сообщила Алексею Николаевичу [Мишину] о своём решении? Да нормально, просто сказала… Ну он видел. Он очень хорошо меня чувствует и понимает. Такие намёки были у меня в течение сезона. Он сначала, видимо, не хотел это воспринимать, но потом согласился, мы решили всё-таки попытаться. Но после прокатов поняла, что не могу уже, тяжело. И Алексей Николаевич нормально это воспринял. Всегда рад, если я на тренировки прихожу к нему и помогаю тренировать, но видно, что он не хотел, чтобы я уходила.

Ему меня не хватает? Ну не знаю, хочется верить, что да. Но и мне тоже не хватает этой рутины. Это тоже был хороший момент, если не считать, что ты очень устаёшь после двух тренировок», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.