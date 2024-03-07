Туктамышева — о наказании Валиевой: четыре года — не совсем справедливо

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил.

«Не слишком ли жёсткое наказание дали Валиевой? Да, я думаю, что да, можно было бы как-то и смягчить. Четыре года, я думаю, что это не совсем справедливо», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

Напомним, срок дисквалификации Валиевой, установленный CAS, отсчитывается с декабря 2021 года. Все результаты спортсменки за этот период были аннулированы, из-за чего, в частности, сборная России лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года.