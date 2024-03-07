Туктамышева оценила шансы Валиевой вернуться в спорт после дисквалификации

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева поделилась мнением о возможном возвращении в спорт фигуристки Камилы Валиевой после дисквалификации.

«При хорошей мотивации, я думаю, что можно. Ну, другое дело найти вот эту мотивацию. Можно вернуться. Потому что такую талантливую спортсменку ещё поискать надо. То есть у неё есть все шансы при желании вернуться, но четыре вообще в целом в фигурном катании я за последнее время не помню, чтобы кого-то [дисквалифицировали], обычно на один год или полтора, максимум два, мне кажется», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

Напомним, срок дисквалификации Валиевой, установленный CAS, отсчитывается с декабря 2021 года. Все результаты спортсменки за этот период были аннулированы, из-за чего, в частности, сборная России лишилась золотых медалей командного турнира Олимпийских игр 2022 года.