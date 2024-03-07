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Туктамышева — о Гран-при: очень много классных мужиков там собралось

Туктамышева — о Гран-при: очень много классных мужиков там собралось
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева рассказала, что следит за соревнованиями мужчин-одиночников на Гран-при России.

«Слежу ли я за этапами Гран-при? Да, мне интересно, опять же, мужчин смотреть, особенно финал Гран-при. Для меня это пока что один из самых интересных стартов этого сезона, потому что очень много классных мужиков там собралось. Девушек не так сильно, а мужчин — очень интересно. Я бы даже не сказала, что там что-то ухудшилось», — сказала Туктамышева в интервью на YouTube-канале Евгении Медведевой.

Напомним, 27-летняя Елизавета Туктамышева не выступала на официальных соревнованиях в нынешнем сезоне, так как взяла паузу в профессиональной карьере. В период без турниров российская спортсменка принимала участие в ледовых шоу.

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