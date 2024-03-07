Туктамышева рассказала, жалеет ли о том, что никогда не участвовала в Олимпиаде

Российская фигуристка и чемпионка мира и Европы по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, что для неё участие в Олимпиаде не представлялось возможным, поэтому и как такового сожаления она не испытывает.

«Это даже не чемпионат России. Если мы берём Сочи, то с начала сезона он у меня не задался. Я, в принципе, уже изначально понимала, что [есть] два места и чьи это два места. И в сочинский сезон уже изначально для меня в целом понятно, что, скорее всего, меня не возьмут. Ну и у меня сразу как-то опускаются руки. В 2018-м была в целом хорошо готова, но как будто бы тоже уже изначально понимала, кого возьмут на Олимпиаду. Когда у меня вот эти мысли в голову идут, что это будешь не ты, меня никто не может переубедить и я сама не могу себя заставить.

В 2015 году я выходила на старты, я точно понимала, что у меня есть все шансы, чтобы сейчас лидером фигурного катания стать, просто катая чисто. И вот это вот просто катая чисто, у меня было вот это внутреннее ощущение, и я сразу же как бы его использовала. В олимпийские сезоны такого ощущения не было. А на последней Олимпиаде я все силы как бы вложила, чтобы чисто катать, поставить хорошие программы, быть в лучшей форме своей, но, опять же, я понимала, что это практически невозможно, что есть три девочки, которые банально сильнее меня, и всё.

Поэтому, опять же, сожалений каких-то нет, не знаю, потому что я просто думала, что это невозможно. Возможно, если бы я как-то по-другому размышляла, то были бы. А если я и так думаю, что так и должно было быть, то такая жизнь», — рассказала Туктамышева в шоу «БеС Комментариев» на YouTube-канале Евгении Медведевой.