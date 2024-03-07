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Елизавета Туктамышева: я не Ирина Шейк, чтобы ко мне подходили знакомиться

Елизавета Туктамышева: я не Ирина Шейк, чтобы ко мне подходили знакомиться
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Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева на YouTube-канале Евгении Медведевой откровенно рассказала о внимании к себе со стороны мужчин.

Медведева: Мужчины к тебе часто подходят знакомиться на улице, в кафе?
Туктамышева: Нет. Во-первых, я с очень серьёзным лицом обычно сижу.
Медведева: На кривой казине не подъедешь.
Туктамышева: Да. Обычно я не хожу в кафе одна, и вообще я в Питере очень редко гуляю. Вообще где-либо очень редко гуляю. В Китае гуляла вот много, потому что время было. Я же среднестатистическая. Я сижу и сижу. Маленькая девочка какая-то сидит. Я не Ирина Шейк, чтобы ко мне подходили знакомиться.

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