Елизавета Туктамышева: я не Ирина Шейк, чтобы ко мне подходили знакомиться

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева на YouTube-канале Евгении Медведевой откровенно рассказала о внимании к себе со стороны мужчин.

Медведева: Мужчины к тебе часто подходят знакомиться на улице, в кафе?

Туктамышева: Нет. Во-первых, я с очень серьёзным лицом обычно сижу.

Медведева: На кривой казине не подъедешь.

Туктамышева: Да. Обычно я не хожу в кафе одна, и вообще я в Питере очень редко гуляю. Вообще где-либо очень редко гуляю. В Китае гуляла вот много, потому что время было. Я же среднестатистическая. Я сижу и сижу. Маленькая девочка какая-то сидит. Я не Ирина Шейк, чтобы ко мне подходили знакомиться.