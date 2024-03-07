«Что в этом такого, что раскрывает меня как личность?» Туктамышева — об ответах про секс

Российская фигуристка и чемпионка мира и Европы 2015 года Елизавета Туктамышева считает, что говорить на тему секса не имеет смысла, ведь у всех людей есть личная жизнь, об этом она заявила в YouTube-шоу Медведевой «БеС комментариев».

Евгения Медведева: Фигуристки тоже занимаются сексом! Ты по-прежнему легко можешь говорить на эту тему?

Елизавета Туктамышева: Да не знаю, я как-то вообще о ней давно не говорила. Я просто иногда не вижу в этом смысла. То есть, окей, да, все знают, что люди занимаются сексом, и всё. Ну и что? Что в этом такого, что раскрывает меня как личность? Поэтому не вижу просто смысла об этом говорить.

Отметим, что ранее фигуристка поделилась мнением, что если поднимать тему секса чаще, то она не будет осуждаться в обществе, и рассказала, насколько активная сексуальная жизнь у неё.