Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Устаю». Туктамышева рассказала Медведевой, как часто может заниматься сексом

«Устаю». Туктамышева рассказала Медведевой, как часто может заниматься сексом
Аудио-версия:
Комментарии

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась в новом выпуске «БеС комментариев» на YouTube-канале Евгении Медведевой, насколько у неё активна сексуальная жизнь.

Евгения Медведева: Пять лет назад ты давала интервью Маше Командной. Тогда ты уже довольно-таки спокойно высказывалась на тему секса. Ты там говорила, что можешь заниматься сексом хоть каждый день. Через пять лет ты остаёшься при этом же мнении?

Елизавета Туктамышева: Нет, реже. Устаю. Я не знаю, о чём я думала тогда.

Отметим, спортсменки также обсудили тему знакомств с мужчинами, 26-летняя фигуристка поделилась историей о странном фанате.

Напомним, сейчас Туктамышева не выступает, перед началом сезона-2023/2024 она взяла паузу.

Материалы по теме
Туктамышева — о сумасшедшем фанате: мужик преследовал, говорил, что в аквапарк отвезёт
Туктамышева — о Гран-при: очень много классных мужиков там собралось
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android