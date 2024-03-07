«Устаю». Туктамышева рассказала Медведевой, как часто может заниматься сексом

Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева поделилась в новом выпуске «БеС комментариев» на YouTube-канале Евгении Медведевой, насколько у неё активна сексуальная жизнь.

Евгения Медведева: Пять лет назад ты давала интервью Маше Командной. Тогда ты уже довольно-таки спокойно высказывалась на тему секса. Ты там говорила, что можешь заниматься сексом хоть каждый день. Через пять лет ты остаёшься при этом же мнении?

Елизавета Туктамышева: Нет, реже. Устаю. Я не знаю, о чём я думала тогда.

Отметим, спортсменки также обсудили тему знакомств с мужчинами, 26-летняя фигуристка поделилась историей о странном фанате.

Напомним, сейчас Туктамышева не выступает, перед началом сезона-2023/2024 она взяла паузу.