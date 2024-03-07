Александр Коган прокомментировал исключение Камилы Валиевой из сборной России

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался об исключении Камилы Валиевой из состава сборной России.

«Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Всё сделано в соответствии с законодательными документами», – приводит слова Александра Когана ТАСС.

Ранее появилась информация, что фигуристка Валиева, дисквалифицированная за допинг, не была исключена из сборной России, что противоречит постановлению Минспорта. По правилам, исключение спортсмена происходит в течение 10 рабочих дней со дня поступления решения соответствующей антидопинговой организации.

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Напомним, 29 января CAS принял решение дисквалифицировать Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга. 30 января Международный союз конькобежцев лишил Россию золотых медалей Олимпиады-2022 в командном турнире по фигурному катанию, а саму Камилу — титула чемпионки Европы, чемпионки России, чемпионки России по прыжкам и медалей нескольких Гран-при России.