Камила Валиева в нарушение приказа Минспорта до сих пор не исключена из сборной России

29 января CAS принял решение дисквалифицировать российскую фигуристку Камилу Валиеву на четыре года за применение допинга, при этом спортсменка до сих пор не исключена из сборной России, что противоречит правилам Минспорта.

«В случае если к спортсменам, включённым в списки, применена санкция за нарушение антидопинговых правил в виде временного отстранения или дисквалификации, в отношении таких спортсменов федерации в течение 10 рабочих дней со дня поступления решения соответствующей антидопинговой организации направляют в Минспорт России изменение в список об исключении таких лиц.

Списки размещаются на официальном сайте Минспорта России в информационно-телекоммуникационной сети интернет в течение пяти рабочих дней со дня их утверждения или внесения в них изменений», – говорится в приказе Минспорта.

Отметим, что Камила Валиева не выступает на соревнованиях или шоу со дня объявления решения CAS. Однако документ об исключении фигуристки из списков сборной на сайте Минспорта до сих пор не опубликован.