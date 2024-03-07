Тарасова: я в восторге от четверного акселя Дикиджи и жду прыжок на соревнованиях

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова, воспитавшая множество олимпийских чемпионов, поделилась своими эмоциями от четверного акселя Владислава Дикиджи. Ранее российскому спортсмену удалось приземлить чистый прыжок в рамках тренировки.

«От них с тренером можно было ожидать этого, я в таком восторге, поздравляю его и его прекрасного тренера. Верю ли я, что он сможет исполнить четверной аксель на соревнованиях? Конечно, верю, этот спортсмен с Олегом Татауровым заставили нас верить, мало того, что верим, мы полюбили их», — приводит слова Тарасовой ТАСС.

Напомним, первым человеком, исполнившим четверной аксель, является американский фигурист Илья Малинин. Теперь Владислав Дикиджи — второй человек в истории и первый из россиян, кому удалось сделать этот элемент чисто.